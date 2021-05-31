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НБА

"Бруклин" одержал третью победу над "Бостоном" в серии первого раунда плей-офф НБА

"Бруклин" повел в серии со счетом 3-1
Маркус Смарт ("Бостон") и Кевин Дюрант ("Бруклин") AP Photo/Elise Amendola
Описание
Маркус Смарт ("Бостон") и Кевин Дюрант ("Бруклин")
© AP Photo/Elise Amendola

ТАСС, 31 мая. "Бруклин" в гостях победил "Бостон" со счетом 141:126 в четвертом матче серии первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Самым результативным игроком матча стал форвард "Бруклина" Кевин Дюрант, на счету которого 42 очка. В составе "Бостона" больше всех очков набрал форвард Джейсон Тейтум (40). Дабл-даблы оформили защитник "Бруклина" Джеймс Харден (23 очка + 18 передач) и его партнер по команде разыгрывающий Кайри Ирвинг (39 очков + 11 подборов).

Счет в серии до четырех побед стал 3-1 в пользу "Бруклина". Следующий матч пройдет 2 июня на площадке "Бруклина".

По итогам регулярного чемпионата "Бруклин" занял второе место в таблице Восточной конференции, "Бостон" стал седьмым и вышел в плей-офф, обыграв в раунде плей-ин "Вашингтон".

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