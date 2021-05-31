Смета на поездку российских спортсменов на Олимпиаду в Токио составит более 300 млн рублей

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Поездка российской команды на Олимпиаду в Токио обойдется более чем в 300 млн рублей. Об этом рассказал президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков в интервью газете "Ведомости" .

"На данный момент смета составляет приблизительно 300 млн руб., но, скорее всего, сумма возрастет, - сказал Поздняков. - Что касается дополнительных расходов из-за переноса Игр, то это порядка 40 млн руб., связанных с пандемией. При этом мы сейчас в процессе переговоров о возврате средств за неиспользованные билеты на соревнования и гостиничные номера, которые не будут задействованы из-за значительного сокращения количества гостей и официальных лиц".

Поздняков также рассказал, сколько ОКР потратил на подготовку к Играм в Токио и на что пошли эти расходы.

"Суммарно порядка 1,2 млрд руб. Большая часть - это дополнительное финансирование федераций. Например, зарубежные специалисты не могут быть сотрудниками Центра спортивной подготовки, они заключают договоры непосредственно с федерациями, а мы помогаем оплачивать их работу, - отметил Поздняков. - В летних видах спорта иностранцев несколько меньше, чем в зимних, но суммарно 21 федерация из 52 пользуется их услугами. Сюда же, например, входит закупка дополнительного инвентаря по заявкам федераций или проведение заключительного адаптационного сбора перед Играм. Позиций довольно много".

"Еще одна очень большая статья расходов - подготовка молодых спортсменов, - добавил глава ОКР. - Почти 76 млн руб. выделили на участие наших атлетов в Европейских играх, юношеских Олимпийских играх и европейских юношеских олимпийских фестивалях. Кроме того, ОКР ведет работу по развитию новых олимпийских видов спорта: серфинга, скейтбординга и т. д. В стартовый период таким федерациям особенно тяжело без помощи. Конечно, большую часть затрат покрывает государство, но мы тоже помогаем".

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. 20 марта организаторы окончательно решили проводить Игры без иностранных болельщиков. Решение по поводу допуска японских зрителей должно быть принято в июне в зависимости от ситуации с распространением коронавируса в стране.