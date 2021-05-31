Зидан объяснил причины ухода из "Реала"

ТАСС, 31 мая. Бывший главный тренер "Реала" Зинедин Зидан ушел со своего поста из-за отсутствия уверенности и поддержки со стороны руководства футбольного клуба. Об этом специалист написал в открытом письме болельщикам "Реала", которое приводит газета As .

Ранее газета Marca сообщила, что преемником Зидана на посту главного тренера "Реала" может стать итальянец Антонио Конте.

"Я ухожу, потому что чувствую, что клуб больше не дает мне уверенности, в которой я нуждаюсь , он не предлагает мне поддержки для создания чего-то в среднесрочной или долгосрочной перспективе", - сказал Зидан.

В сезоне-2020/21 "Реал" под руководством Зидана занял второе место в чемпионате Испании, в кубке страны команда вылетела на стадии 1/32 финала, в Лиге чемпионов в полуфинале по сумме двух матчей уступила английскому "Челси".

Зидану 48 лет, он был назначен тренером "Реала" в 2019 году. Ранее француз уже тренировал мадридский клуб - с 2016 по 2018 год. Под его руководством "Реал" трижды выиграл Лигу чемпионов и дважды стал чемпионом Испании, установив рекорд по продолжительности беспроигрышной серии в истории клуба - 40 матчей. По итогам 2017 года Зидан был признан лучшим тренером по версии Международной федерации футбола (ФИФА) и авторитетного французского журнала France Football.