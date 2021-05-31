Зидан объяснил причины ухода из "Реала"

ТАСС, 31 мая. Бывший главный тренер "Реала" Зинедин Зидан ушел со своего поста из-за отсутствия уверенности и поддержки со стороны руководства футбольного клуба. Об этом специалист написал в открытом письме болельщикам "Реала", которое приводит газета As.
Ранее газета Marca сообщила, что преемником Зидана на посту главного тренера "Реала" может стать итальянец Антонио Конте.
"Я ухожу, потому что чувствую, что клуб больше не дает мне уверенности, в которой я нуждаюсь , он не предлагает мне поддержки для создания чего-то в среднесрочной или долгосрочной перспективе", - сказал Зидан.
В сезоне-2020/21 "Реал" под руководством Зидана занял второе место в чемпионате Испании, в кубке страны команда вылетела на стадии 1/32 финала, в Лиге чемпионов в полуфинале по сумме двух матчей уступила английскому "Челси".
Зидану 48 лет, он был назначен тренером "Реала" в 2019 году. Ранее француз уже тренировал мадридский клуб - с 2016 по 2018 год. Под его руководством "Реал" трижды выиграл Лигу чемпионов и дважды стал чемпионом Испании, установив рекорд по продолжительности беспроигрышной серии в истории клуба - 40 матчей. По итогам 2017 года Зидан был признан лучшим тренером по версии Международной федерации футбола (ФИФА) и авторитетного французского журнала France Football.