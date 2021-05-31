Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям шахматного фестиваля Карпова

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям Детского международного шахматного фестиваля Анатолия Карпова, приуроченного к 70-летию шахматиста. Телеграмма опубликована в понедельник на сайте Кремля.

"Уверен, что нынешний фестиваль пройдет успешно, порадует гостей динамичными, захватывающими партиями, яркими мгновениями побед и триумфов. И, конечно, состязания такого уровня способствуют популяризации шахмат, укреплению взаимопонимания между юными спортсменами, предоставляют им отличную возможность набраться опыта у именитых мастеров", - подчеркивается в послании президента.

Путин также отметил просветительскую и наставническую деятельность шахматиста Анатолия Карпова, к юбилею которого приурочен фестиваль.

Мероприятие проходит с 31 мая по 2 июня 2021 года в Москве.