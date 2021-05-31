СМИ: "Манчестер Сити" может подписать футболистов Кейна и Грилиша

ТАСС, 31 мая. Английский футбольный клуб "Манчестер Сити" может подписать контракты с нападающим "Тоттенхэма" Гарри Кейном и полузащитником "Астон Виллы" Джеком Грилишем. Об этом сообщает портал The Athletic.

По информации издания, "Манчестер Сити" могут покинуть сразу несколько игроков, в том числе бразильский нападающий Габриэл Жезус и английский полузащитник Рахим Стерлинг. Сообщается, что они недовольны своей ролью в команде.

Кейну 27 лет, он выступает за "Тоттенхэм" с 2013 года. В составе команде он трижды становился лучшим бомбардиром Английской премьер-лиги (2015, 2017, 2021). В сезоне-2020/21 нападающий сыграл 49 матчей, забил 33 гола и отдал 17 голевых передач.

Грилишу 25 лет, он играет за "Астон Виллу" с 2014 года. В сезоне-2020/21 англичанин выходил на поле в 27 матчах, забил семь голов и отдал 12 голевых передач.