Московское "Динамо" расторгло контракт с хоккеистом Яшкиным

"Дмитрий Яшкин решил принять предложение из НХЛ, которое его устроило, - сказал генеральный директор "Динамо" Евгений Кровопусков. - Между клубом и игроком существовали определенные договоренности, которые мы выполнили. Дима на протяжении двух сезонов радовал болельщиков яркой игрой, он преуспевал как в нападении, так и в защите. Подписывая два года назад контракт с Яшкиным, мы понимали, что в КХЛ едет большая звезда и новое лицо лиги и в случае удачного выступления нам придется пойти игроку навстречу".

В 2011 году Яшкин был выбран во втором раунде драфта НХЛ под общим 41-м номером командой "Сент-Луис", также в НХЛ он выступал за "Вашингтон". За "Динамо" хоккеист играл с 2019 года. В сезоне-2020/21 Яшкин стал лучшим снайпером регулярного чемпионата КХЛ, забросив 38 шайб в 59 встречах. Также на его счету 22 голевые передачи. В плей-офф форвард набрал 8 (5+3) очков.