В Казани двое подростков получили травмы на чемпионате России по прыжкам в воду

КАЗАНЬ, 31 мая. /ТАСС/. Двое подростков получили травмы на чемпионате России по прыжкам в воду в Казани, один госпитализирован в Детскую республиканскую клиническую больницу (ДРКБ) с ушибами грудной клетки и живота. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минздрава Татарстана в понедельник.

"За медицинской помощью обратились двое подростков с травмами. Мальчик 14 лет получил ушибы грудной клетки и живота. Бригадой скорой помощи был доставлен в ДРКБ. Сейчас ребенок в сознании, угрозы жизни нет. Врачи оказывают всю необходимую медицинскую помощь", - сообщили в ведомстве.

У второго спортсмена 17 лет закрытый перелом пальца левой кисти, от госпитализации он отказался, медики оказали помощь на месте.

Чемпионат России по прыжкам в воду в Казани продлится до 2 июня, в нем принимают участие 150 спортсменов из 14 регионов страны.