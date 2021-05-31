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Летние олимпийские виды спорта

В Казани двое подростков получили травмы на чемпионате России по прыжкам в воду

Один спортсмен госпитализирован, второму оказали медицинскую помощь на месте

КАЗАНЬ, 31 мая. /ТАСС/. Двое подростков получили травмы на чемпионате России по прыжкам в воду в Казани, один госпитализирован в Детскую республиканскую клиническую больницу (ДРКБ) с ушибами грудной клетки и живота. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минздрава Татарстана в понедельник.

"За медицинской помощью обратились двое подростков с травмами. Мальчик 14 лет получил ушибы грудной клетки и живота. Бригадой скорой помощи был доставлен в ДРКБ. Сейчас ребенок в сознании, угрозы жизни нет. Врачи оказывают всю необходимую медицинскую помощь", - сообщили в ведомстве.

У второго спортсмена 17 лет закрытый перелом пальца левой кисти, от госпитализации он отказался, медики оказали помощь на месте.

Чемпионат России по прыжкам в воду в Казани продлится до 2 июня, в нем принимают участие 150 спортсменов из 14 регионов страны.

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