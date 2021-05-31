Матыцин провел рабочую встречу с президентом Международной федерации бенди Скрынником

ТАСС, 31 мая. Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин провел встречу с президентом Международной федерации бенди (FIB) и Федерации хоккея с мячом России (ФХМР) Борисом Скрынником. Об этом сообщает пресс-служба ФХМР.

В рамках встречи стороны обсудили вопросы взаимодействия по развитию детско-юношеского хоккея с мячом, поддержке национальных сборных страны и проведению крупных международных соревнований на территории России в ближайшем будущем.

Чемпионат мира по хоккею с мячом 2021 года пройдет с 11 по 17 октября в Шелехове (Иркутская область). В следующем году турнир состоится с 27 марта по 3 апреля в Сыктывкаре.