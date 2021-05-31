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Евро-2020

В сборной Польши оценили работу Черчесова перед встречей с командой России

Товарищеский матч между командами пройдет 1 июня во Вроцлаве
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Описание
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов
© Дмитрий Феоктистов/ТАСС

ВРОЦЛАВ /Польша/, 31 мая. /ТАСС/. Сборная России не имеет известных в Европе футболистов, однако сильна своей физической подготовкой, в предстоящем матче с польской командой она будет играть агрессивно. Об этом на пресс-конференции перед игрой заявил защитник польской сборной Бартош Берешиньский.

Товарищеская встреча между сборными Польши и России пройдет 1 июня во Вроцлаве. Для обеих команд этот матч является этапом подготовки к чемпионату Европы.

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"Хорошо знаю [главного тренера сборной России Станислава] Черчесова, с которым пересекались в "Легии". Хорошо знаю, как он работает с командой, как подбирает футболистов под свою философию игры, - сказал Берешиньский. - Сборная России - интересная команда, ее сила заключается в сплоченности".

"В ней нет громких имен, которые были бы хорошо известны в Европе. Но это хорошая команда, которая будет прекрасно подготовлена физически. Она будет играть агрессивно и наверняка опробует тактические наработки в рамках подготовки к Евро", - добавил он.

Черчесов с 2015 по 2016 год тренировал варшавскую "Легию", за которую выступал Берешиньский. Сейчас футболист представляет итальянскую "Сампдорию".

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