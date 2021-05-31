Чемпионка России по регби-7 Пестова дисквалифицирована на год

ТАСС, 31 мая. Федерация регби России на основании решения Российского антидопингового агентства (РУСАДА) приняла решение дисквалифицировать двукратную чемпионку России по регби-7 Ольгу Пестову за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба РУСАДА.

Пестова обвиняется в нарушении пункта 2.1 Общероссийских антидопинговых правил, ее дисквалификация будет отсчитываться с 22 октября 2020 года.

Пестовой 23 года, она выступает за клуб "ВВА-Подмосковье" (ранее - "РГУТИС-Подмосковье") в регби-7 на позиции защитника. В составе подмосковного клуба дважды становилась победительницей чемпионатов России (2018, 2019). Спортсменка вызывалась в сборную России на матчи Мировой серии сезона-2019/20.

Регби-7 - разновидность регби, главной особенностью которого является наличие семи человек в команде. В большом регби за команду играют 15 человек.