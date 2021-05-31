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Евро-2020

Левандовский не выйдет в стартовом составе сборной Польши в матче с российской командой

Игра пройдет во Вроцлаве 1 июня
Роберт Левандовский EPA-EFE/JAKUB KACZMARCZYK
Описание
Роберт Левандовский
© EPA-EFE/JAKUB KACZMARCZYK

ВРОЦЛАВ /Польша/, 31 мая. /ТАСС/. Нападающий сборной Польши по футболу Роберт Левандовский не выйдет в стартовом составе в товарищеском матче с командой России. Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер польской сборной Паулу Соуза.

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Встреча между сборными Польши и России пройдет 1 июня во Вроцлаве. Для обеих команд этот матч станет этапом подготовки к чемпионату Европы.

"Будет ли Роберт играть с самого начала? Беря в расчет его сезон и травму, к счастью, не очень серьезную, и учитывая просьбу самого Левандовского, мы не планируем выпускать его в стартовом составе", - сказал Соуза.

32-летний Левандовский в нынешнем сезоне побил рекорд Герда Мюллера по числу голов в чемпионате Германии, на счету игрока "Баварии" 41 гол в 29 матчах. Он впервые завоевал "Золотую бутсу", которую вручают лучшему бомбардиру Европы.

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