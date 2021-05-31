Оставшиеся билеты на Евро-2020 поступят в продажу 1 июня

Старт продаж откроется в 15:00 мск. Эти билеты в приоритетном порядке будут доступны в течение 24 часов болельщикам, билеты которых на матчи в Дублине и испанском Бильбао были аннулированы и деньги которым были возвращены.

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Продажа оставшихся билетов на матчи чемпионата Европы по футболу, которые пройдут в Санкт-Петербурге и испанской Севилье, стартует 1 июня. Об этом сообщает пресс-служба оргкомитета российской части чемпионата Европы.

2 июня стартует продажа билетов для всех остальных болельщиков. Также в порядке очереди будут доступны оставшиеся билеты для болельщиков в Будапеште.

С 4 июня те болельщики, билеты которых были аннулированы в ходе жеребьевки в мае, получат возможность приобрести билеты на матчи в других городах Евро-2020, появившиеся в связи с возвратом билетов, увеличением вместимости стадионов и выпуском билетов на места с ограниченным обзором.

Все эти болельщики получат электронное письмо с описанием процесса покупки за 24 часа до того, как билеты поступят в продажу. В связи с тем, что количество билетов ограничено, они не могут быть гарантированы. Для обладателей аннулированных ранее билетов продажа будет организована в порядке очереди.

Матчи чемпионата Европы запланированы в 12 европейских городах с 11 июня по 11 июля 2021 года. В Санкт-Петербурге состоятся игры Бельгия - Россия (12 июня), Финляндия - Россия (16 июня), Финляндия - Бельгия (21 июня), а также один из матчей 1/4 финала 2 июля.