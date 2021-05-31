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Футбол в Испании

Серхио Агуэро перешел в "Барселону"

Соглашение с аргентинским нападающим рассчитано до конца сезона-2022/23
Лионель Месси и Серхио Агуэро Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Лионель Месси и Серхио Агуэро
© Сергей Савостьянов/ТАСС

ТАСС, 31 мая. Испанский футбольный клуб "Барселона" подписал контракт с аргентинским нападающим Серхио Агуэро. Об этом сообщает пресс-служба "Барселоны".

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Соглашение с 32-летним аргентинцем рассчитано до конца сезона-2022/23. Игрок присоединится к каталонской команде 1 июля. Сумма отступных по контракту составляет €100 млн.

Агуэро перешел в "Барселону" в качестве свободного агента. В мае футболист объявил о решении покинуть "Манчестер Сити", за который выступал с 2011 года, по окончании сезона.

В составе английской команды Агуэро стал четырехкратным чемпионом Англии, победителем Кубка Англии, трехкратным обладателем Суперкубка Англии и пять раз выиграл Кубок английской лиги. В составе сборной Аргентины он завоевал золотую медаль Олимпийских игр, серебряную награду чемпионата мира и дважды стал серебряным призером Кубка Америки.

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