Серхио Агуэро перешел в "Барселону"

ТАСС, 31 мая. Испанский футбольный клуб "Барселона" подписал контракт с аргентинским нападающим Серхио Агуэро. Об этом сообщает пресс-служба "Барселоны".

Соглашение с 32-летним аргентинцем рассчитано до конца сезона-2022/23. Игрок присоединится к каталонской команде 1 июля. Сумма отступных по контракту составляет €100 млн.

Агуэро перешел в "Барселону" в качестве свободного агента. В мае футболист объявил о решении покинуть "Манчестер Сити", за который выступал с 2011 года, по окончании сезона.

В составе английской команды Агуэро стал четырехкратным чемпионом Англии, победителем Кубка Англии, трехкратным обладателем Суперкубка Англии и пять раз выиграл Кубок английской лиги. В составе сборной Аргентины он завоевал золотую медаль Олимпийских игр, серебряную награду чемпионата мира и дважды стал серебряным призером Кубка Америки.