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ЧМ по хоккею в Риге

Сборная США досрочно вышла в плей-офф чемпионата мира по хоккею

Американцы после победы над немцами занимают второе место в таблице группы B
Джейсон Робертсон (справа) EPA-EFE/TOMS KALNINS
Описание
Джейсон Робертсон (справа)
© EPA-EFE/TOMS KALNINS

РИГА, 31 мая. /ТАСС/. Сборная США обыграла команду Германии со счетом 2:0 в матче предварительного этапа чемпионата мира по хоккею, который проходит в Риге. Команды представляют группу В.

Шайбы забросили Джейсон Робертсон (39-я минута) и Колин Блэквелл (60). Робертсон набрал очки в пяти из шести игр турнира.

Немцы не могут обыграть команду США в матчах чемпионата мира с 2017 года (3:2), уступив с тех пор в трех встречах кряду.

Команда США после шести встреч занимает второе место в таблице группы В, набрав 15 очков. Американцы досрочно обеспечили себе выход в плей-офф, так как обыграли ранее идущих пятыми и шестыми соответственно команды Канады (5:1) и Латвии (4:2), в активе которых по девять баллов. Сборная Германии также с девятью очками идет четвертой.

В заключительном матче группового этапа сборная США 1 июня встретится с командой Италии, в тот же день сборная Германии сыграет с латвийцами.

Чемпионат мира завершится 6 июня. Правительство Латвии ранее приняло решение с 1 июня допустить на матчи болельщиков, которые прошли вакцинацию от коронавируса или перенесли инфекцию.

Чемпионат мира по хоккею-2021 Группа B
№;КомандаИВВОВБПБПОПШО
1Финляндия641010016-815
2США650000117-615
3Казахстан620200221-1510
4Германия630000320-139
5Канада630000317-159
6Латвия620021114-149
7Норвегия610100414-205
8Италия60000069-370

 

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