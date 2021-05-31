Сборная США досрочно вышла в плей-офф чемпионата мира по хоккею

РИГА, 31 мая. /ТАСС/. Сборная США обыграла команду Германии со счетом 2:0 в матче предварительного этапа чемпионата мира по хоккею, который проходит в Риге. Команды представляют группу В.
Шайбы забросили Джейсон Робертсон (39-я минута) и Колин Блэквелл (60). Робертсон набрал очки в пяти из шести игр турнира.
Немцы не могут обыграть команду США в матчах чемпионата мира с 2017 года (3:2), уступив с тех пор в трех встречах кряду.
Команда США после шести встреч занимает второе место в таблице группы В, набрав 15 очков. Американцы досрочно обеспечили себе выход в плей-офф, так как обыграли ранее идущих пятыми и шестыми соответственно команды Канады (5:1) и Латвии (4:2), в активе которых по девять баллов. Сборная Германии также с девятью очками идет четвертой.
В заключительном матче группового этапа сборная США 1 июня встретится с командой Италии, в тот же день сборная Германии сыграет с латвийцами.
Чемпионат мира завершится 6 июня. Правительство Латвии ранее приняло решение с 1 июня допустить на матчи болельщиков, которые прошли вакцинацию от коронавируса или перенесли инфекцию.
|№;
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|Финляндия
|6
|4
|1
|0
|1
|0
|0
|16-8
|15
|2
|США
|6
|5
|0
|0
|0
|0
|1
|17-6
|15
|3
|Казахстан
|6
|2
|0
|2
|0
|0
|2
|21-15
|10
|4
|Германия
|6
|3
|0
|0
|0
|0
|3
|20-13
|9
|5
|Канада
|6
|3
|0
|0
|0
|0
|3
|17-15
|9
|6
|Латвия
|6
|2
|0
|0
|2
|1
|1
|14-14
|9
|7
|Норвегия
|6
|1
|0
|1
|0
|0
|4
|14-20
|5
|8
|Италия
|6
|0
|0
|0
|0
|0
|6
|9-37
|0