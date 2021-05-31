Сборная США досрочно вышла в плей-офф чемпионата мира по хоккею

РИГА, 31 мая. /ТАСС/. Сборная США обыграла команду Германии со счетом 2:0 в матче предварительного этапа чемпионата мира по хоккею, который проходит в Риге. Команды представляют группу В.

Шайбы забросили Джейсон Робертсон (39-я минута) и Колин Блэквелл (60). Робертсон набрал очки в пяти из шести игр турнира.

Немцы не могут обыграть команду США в матчах чемпионата мира с 2017 года (3:2), уступив с тех пор в трех встречах кряду.

Команда США после шести встреч занимает второе место в таблице группы В, набрав 15 очков. Американцы досрочно обеспечили себе выход в плей-офф, так как обыграли ранее идущих пятыми и шестыми соответственно команды Канады (5:1) и Латвии (4:2), в активе которых по девять баллов. Сборная Германии также с девятью очками идет четвертой.

В заключительном матче группового этапа сборная США 1 июня встретится с командой Италии, в тот же день сборная Германии сыграет с латвийцами.

Чемпионат мира завершится 6 июня. Правительство Латвии ранее приняло решение с 1 июня допустить на матчи болельщиков, которые прошли вакцинацию от коронавируса или перенесли инфекцию.