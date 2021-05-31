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Футбол в Италии

Роналду признан лучшим нападающим сезона в чемпионате Италии по футболу

Португалец забил 29 мячей

ТАСС, 31 мая. Футболист "Ювентуса" Криштиану Роналду признан лучшим нападающим прошедшего сезона чемпионата Италии. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

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36-летний Роналду в прошедшем сезоне впервые стал лучшим бомбардиром чемпионата Италии, забив 29 мячей. До этого он становился лучшим бомбардиром чемпионата Англии и трижды - чемпионата Испании. "Ювентус" в национальном первенстве занял четвертое место и впервые с 2011 года не смог стать чемпионом.

Роналду перешел в "Ювентус" в июле 2018 года из мадридского "Реала". Португалец является пятикратным обладателем приза "Золотой мяч", пятикратным победителем Лиги чемпионов, чемпионом Европы, победителем Лиги наций. Всего в прошедшем сезоне футболист принял участие в 44 играх за "Ювентус" в разных турнирах и забил 36 голов.

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