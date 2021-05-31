Сборная Дании не смогла выйти в плей-офф чемпионата мира по хоккею

РИГА, 31 мая. /ТАСС/. Сборная Чехии в серии буллитов победила команду Дании со счетом 2:1 в матче предварительного этапа чемпионата мира по хоккею, который проходит в Риге. Команды выступают в группе А.

Основное время и овертайм завершились со счетом 1:1, в составе чешской команды шайбу забросил Доминик Кубалик (46-я минута), у датчан отличился Никлас Йенсен (4). На 65-й минуте овертайма ворота датчан поразил Филип Гронек, но шайба чеха была отменена из-за офсайда. По ходу серии буллитов обе команды сменили вратарей, для появившегося по ходу матча голкипера датчан Мадса Согорда данный матч стал первым за основную сборную. Победный буллит на счету Филипа Хытила.

Сборная Чехии после шести матчей занимает с 10 очками четвертое место в таблице группы А. Сборная Дании завершила групповой этап с девятью очками в семи матчах и на данный момент идет на пятом месте, потеряв шансы на выход в плей-офф.

В своем заключительном матче предварительного этапа чехи 1 июня встретятся с командой Словакии.

Чемпионат мира в Риге завершится 6 июня. Правительство Латвии на заседании 27 мая приняло решение с 1 июня допустить на матчи болельщиков, которые прошли вакцинацию от коронавируса или перенесли инфекцию.