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ЧМ по хоккею в Риге

Сборная Дании не смогла выйти в плей-офф чемпионата мира по хоккею

В своем заключительном матче предварительного этапа датчане в серии буллитов проиграли команде Чехии
© EPA-EFE/TOMS KALNINS

РИГА, 31 мая. /ТАСС/. Сборная Чехии в серии буллитов победила команду Дании со счетом 2:1 в матче предварительного этапа чемпионата мира по хоккею, который проходит в Риге. Команды выступают в группе А.

Основное время и овертайм завершились со счетом 1:1, в составе чешской команды шайбу забросил Доминик Кубалик (46-я минута), у датчан отличился Никлас Йенсен (4). На 65-й минуте овертайма ворота датчан поразил Филип Гронек, но шайба чеха была отменена из-за офсайда. По ходу серии буллитов обе команды сменили вратарей, для появившегося по ходу матча голкипера датчан Мадса Согорда данный матч стал первым за основную сборную. Победный буллит на счету Филипа Хытила.

Сборная Чехии после шести матчей занимает с 10 очками четвертое место в таблице группы А. Сборная Дании завершила групповой этап с девятью очками в семи матчах и на данный момент идет на пятом месте, потеряв шансы на выход в плей-офф.

В своем заключительном матче предварительного этапа чехи 1 июня встретятся с командой Словакии.

Чемпионат мира в Риге завершится 6 июня. Правительство Латвии на заседании 27 мая приняло решение с 1 июня допустить на матчи болельщиков, которые прошли вакцинацию от коронавируса или перенесли инфекцию.

Чемпионат мира по хоккею-2021 Группа А
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1Швейцария640000221-1412
2Россия540000119-812
3Словакия640000214-1512
4Чехия621100220-1510
5Дания721010313-159
6Швеция630000319-119
7Великобритания610001410-254
8Белоруссия610001410-254

 

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