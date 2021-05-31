Олимпийский чемпион Лесун не вошел в состав сборной России по пятиборью на чемпионат мира

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Олимпийский чемпион 2016 года по современному пятиборью Александр Лесун не попал в состав российской команды на чемпионат мира в Египте. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации современного пятиборья России (ФСПР).

Аминов: пятиборец Лесун в настоящее время не рассматривается как участник Игр в Токио

Лесун в декабре заразился коронавирусом, после чего очень долго восстанавливался. По этой причине он был вынужден пропустить этапы Кубка мира, по итогам которых проходил отбор в финал соревнований.

"Главный тренер сборной России Андрей Моисеев сегодня объявил состав национальной команды на чемпионат мира в Каир. В него вошли Александр Лифанов, Максим Кузнецов, Андрей Зуев, Илья Шугаров, Гульназ Губайдуллина, Ульяна Баташова, Аделина Ибатуллина и София Козлова", - сообщили в пресс-службе.

Ранее президент ФСПР Вячеслав Аминов заявил ТАСС, что Лесун не рассматривается как участник Олимпийских игр в Токио. Мировое первенство в Египте является последним отборочным стартом к предстоящей Олимпиаде.

Чемпионат мира по современному пятиборью пройдет с 7 по 13 июня в Каире.