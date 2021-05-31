Черчесов прокомментировал положение сборной России в рейтинге ФИФА

Российская команда в рейтинге ФИФА от 27 мая занимает 38-ю строчку.

"Это чисто информативно, с другой стороны, мы были и на местах хуже. Шаг за шагом мы улучшаем [положение в рейтинге], нам хочется быть в этом рейтинге лучше, но если мы там, то заслуживаем это. Нам есть к чему стремиться. Каждый спортсмен хочет быть лучше, так и мы хотим, чтобы наша сборная была в лучшем свете, у нас есть шанс улучшить [положение], впереди чемпионат Европы", - отметил Черчесов.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах. Сборная России на групповом этапе турнира сыграет с командами Бельгии (12 июня, Санкт-Петербург), Финляндии (16 июня, Санкт-Петербург) и Дании (21 июня, Копенгаген). 1 июня сборная России во Вроцлаве проведет товарищеский матч против команды Польши в рамках подготовки к европейскому первенству. 5 июня российские футболисты проведут в Москве контрольный матч против сборной Болгарии.