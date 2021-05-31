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Евро-2020

Черчесов заявил, что не готовит речи футболистам сборной России перед первой игрой на Евро

Россияне стартуют на чемпионате Европы матчем с командой Бельгии 12 июня в Санкт-Петербурге
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов
© Сергей Бобылев/ТАСС

ВРОЦЛАВ /Польша/, 31 мая. /ТАСС/. Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов не готовит специальной речи игрокам команды перед ее первым матчем на чемпионате Европы. Об этом он заявил в понедельник на пресс-конференции перед товарищеским матчем со сборной Польши.

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На чемпионате Европы сборная России стартует 12 июня в Санкт-Петербурге, соперником будет команда Бельгии.

"Сегодня нет, потому что завтра у нас игра с Польшей, - сказал Черчесов о том, готовит ли он напутственную речь для игроков. - Заранее такие вещи продумывать невозможно, потому что я не знаю, какое у меня будет состояние 12 июня".

"И самое главное: я же речь произношу не для себя, а для футболистов. Надо знать, в каком состоянии футболисты и что они хотят услышать от главного тренера. Поэтому об этом даже не задумывался. Это должно созреть само собой, все остальное будет надуманно", - добавил он.

Тренер вспомнил известную фразу режиссера Константина Станиславского "не верю". "Станиславский же говорил: верю или нет, мне бы хотелось, чтобы мои футболисты мне поверили. Если это будет сказано от души, то это будет принято. Одним словом: лозунгами мы не живем", - заключил он.

Сборные Польши и России сыграют 1 июня во Вроцлаве. Для обеих команд этот матч является этапом подготовки к чемпионату Европы.

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