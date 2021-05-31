Промоутеры продолжают переговоры о поединке Бетербиева и Смита

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Компания Top Rank продолжает переговоры о проведении объединительного поединка за титулы чемпиона мира по трем версиям в полутяжелом весе между россиянином Артуром Бетербиевым и американцем Джо Смитом - младшим. Об этом ТАСС сообщили в компании, являющейся промоутером обоих боксеров.

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"Дата пока не назначена, идут переговоры", - сказал собеседник агентства.

Ранее глава Top Rank Боб Арум сообщил ТАСС, что бой планируется провести осенью в Нью-Йорке со зрителями.

Смит владеет чемпионским титулом по версии Всемирной боксерской организации (WBO). Всего на его счету 27 побед (21 нокаутом) и три поражения. Обязательным претендентом на титул Смита является британец Линдон Артур.

На счету Бетербиева 16 побед (все нокаутом) и ни одного поражения. Он владеет титулами чемпиона мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирного боксерского совета (WBC).