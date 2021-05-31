Сватковский рассказал о шансах пятиборца Лесуна поехать на Олимпиаду-2024

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Олимпийскому чемпиону 2016 года российскому пятиборцу Александру Лесуну нужно решить все проблемы со здоровьем и определиться с тем, сможет ли он на высоком уровне выступать еще один олимпийский цикл. Такое мнение ТАСС высказал победитель Олимпиады 2000 года и руководитель рабочей группы Федерации современного пятиборья России "Токио-2020" Дмитрий Сватковский.

В понедельник стало известно, что тренерский штаб сборной России принял решение не включать олимпийского чемпиона 2016 года Лесуна в состав команды на чемпионат мира в Каире, который является последним квалификационным турниром на Игры в Токио. Это решение делает невозможным участие Лесуна в ближайшей Олимпиаде.

"При формировании команды на чемпионат мира принимался во внимание только спортивный принцип, и в Египет поедут те, кто планомерно готовился к главным стартам в течение сезона, - сказал Сватковский. - Александр Лесун не так давно переболел коронавирусом и сейчас далек от своей оптимальной спортивной формы. Я считаю, что Саша все равно не остановится и будет пробовать себя дальше, все будет зависеть только от него. Мы бы хотели, чтобы он продолжал тренироваться и выступать за сборную России".

"Сложилась такая ситуация, что следующие Игры в Париже пройдут уже через три года, а в следующем году уже стартует отбор на Олимпиаду. Не так много осталось времени, оно очень быстро пролетит. Поэтому Саше сейчас надо полностью восстановить здоровье и потом дать самому себе ответ на вопрос, сможет ли он еще один олимпийский цикл вытянуть и показывать те результаты, которые мы от него ожидаем", - продолжил собеседник ТАСС.

Игры в столице Франции пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года, Олимпиада в Токио - с 23 июля по 8 августа 2021 года.