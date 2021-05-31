Бразильский штат Пернамбуку отказался принимать матчи Кубка Америки по футболу

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 31 мая. /ТАСС/. Власти северо-восточного бразильского штата Пернамбуку заранее отказались принимать матчи Кубка Америки по футболу, о переносе которого в Бразилию сообщила в понедельник Южноамериканская конфедерация футбола (CONMEBOL).
"Несмотря на то, что официального обращения от Бразильской конфедерации футбола (CBF) пока не поступало, правительство штата подчеркивает, что текущая эпидемиологическая ситуация не позволяет проводить мероприятия масштаба Кубка Америки в Пернамбуку", - говорится в заявлении, распространенном пресс-службой правительства региона. Как сообщают местные власти, в последние недели здесь отмечается очередной всплеск заболеваемости COVID-19, что стало причиной повторного ужесточения карантинных мер в административном центре Пернамбуку Ресифи.
Как сообщает портал UOL, матчи группового этапа турнира помимо Ресифи предлагалось провести в Манаусе (северный штат Амазонас), Бразилиа (столичный Федеральный округ), Сан-Паулу (одноименный юго-восточный штат), Натале (штат Риу-Гранди-ду-Норти на северо-востоке страны). Финал должен состояться на стадионе "Маракана" в Рио-де-Жанейро. Власти Сан-Паулу и северо-восточного штата Баия заявили о готовности принять соревнования при условии, что они будут проходить без зрителей.
В марте 2020 года Кубок Америки был перенесен из-за пандемии коронавируса на 2021 год. Турнир должен был пройти с 13 июня по 10 июля в Аргентине и Колумбии. В конце мая руководство Федерации футбола Колумбии обратилось к CONMEBOL с просьбой о переносе соревнования на конец года, но организация отказала в удовлетворении такого запроса, лишив страну права принимать первенство. Вечером в воскресенье было также объявлено о решении отменить проведение Кубка Америки в Аргентине.