Касаткина победила Дои и вышла во второй круг Roland Garros

ТАСС, 31 мая. Россиянка Дарья Касаткина обыграла японку Мисаки Дои в матче первого круга Roland Garros.

24-летняя Касаткина победила со счетом 6:3, 5:7, 6:3. Во втором круге она встретится с посеянной на турнире под 10-м номером Белиндой Бенчич из Швейцарии.

Касаткина занимает 34-е место в ретйинге Женской теннисной ассоциации (WTA) и имеет на счету четыре титула под эгидой организации. Ее лучшим результатом на турнирах серии Большого шлема является выход в четвертьфинал Roland Garros (2018) и Уимблдона (2018).

Дои 30 лет, она является 79-й ракеткой мира и завоевала один титул WTA. На турнирах серии Большого шлема японка доходила до четвертого круга.

Roland Garros - ежегодные соревнования по теннису, один из четырех турниров серии Большого шлема. Изначально турнир планировалось провести с 23 мая по 6 июня, но затем дату начала перенесли: чемпионат проходит в Париже с 30 мая по 13 июня. За счет переноса даты организаторы получили разрешение на допуск зрителей не более 35% от вместимости комплекса, это число может быть увеличено позднее. Призовой фонд турнира составит €17 млн.