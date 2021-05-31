Сборная России по хоккею досрочно вышла в плей-офф чемпионата мира

РИГА, 31 мая. /ТАСС/. Российские хоккеисты в серии буллитов победили команду Швеции со счетом 3:2 и досрочно вышли в плей-офф чемпионата мира в Риге. Команды выступают в группе А.

Основное время матча между сборными России и Швеции завершилось со счетом 2:2. В составе российской команды шайбы забросили Антон Слепышев (53-я минута) и Александр Барабанов (53). Между голами россиян прошло 12 секунд. У шведов отличились Йеспер Фрёден (9) и Виктор Олофссон (56). Решающий буллит реализовал Владимир Тарасенко.

Выступающие в Национальной хоккейной лиге Тарасенко ("Сент-Луис"), а также Дмитрий Орлов ("Вашингтон") дебютировали на текущем чемпионате мира. В состав сборной России вернулись Михаил Григоренко и Артем Зуб, пропустившие из-за повреждений предыдущие две и три встречи соответственно. Этот матч стал 24-м между командами на чемпионатах мира. Россияне одержали 15-ю победу, восемь раз сильнее были шведы, еще одна встреча завершилась вничью.

Подопечные Валерия Брагина, которому в понедельник исполнилось 65 лет, набрали 14 очков после шести встреч предварительного этапа. Команда лидирует в группе А, гарантировав себе место в плей-офф вместе со сборными Швейцарии (12 очков), Словакии (12) и Чехии (10). Во вторник россияне сыграют со сборной Белоруссии.