Сборная России по хоккею досрочно вышла в плей-офф чемпионата мира

РИГА, 31 мая. /ТАСС/. Российские хоккеисты в серии буллитов победили команду Швеции со счетом 3:2 и досрочно вышли в плей-офф чемпионата мира в Риге. Команды выступают в группе А.
Основное время матча между сборными России и Швеции завершилось со счетом 2:2. В составе российской команды шайбы забросили Антон Слепышев (53-я минута) и Александр Барабанов (53). Между голами россиян прошло 12 секунд. У шведов отличились Йеспер Фрёден (9) и Виктор Олофссон (56). Решающий буллит реализовал Владимир Тарасенко.
Выступающие в Национальной хоккейной лиге Тарасенко ("Сент-Луис"), а также Дмитрий Орлов ("Вашингтон") дебютировали на текущем чемпионате мира. В состав сборной России вернулись Михаил Григоренко и Артем Зуб, пропустившие из-за повреждений предыдущие две и три встречи соответственно. Этот матч стал 24-м между командами на чемпионатах мира. Россияне одержали 15-ю победу, восемь раз сильнее были шведы, еще одна встреча завершилась вничью.
Подопечные Валерия Брагина, которому в понедельник исполнилось 65 лет, набрали 14 очков после шести встреч предварительного этапа. Команда лидирует в группе А, гарантировав себе место в плей-офф вместе со сборными Швейцарии (12 очков), Словакии (12) и Чехии (10). Во вторник россияне сыграют со сборной Белоруссии.
Шведы провели заключительный, седьмой матч группового этапа и с 10 очками заняли пятое место. Скандинавская команда уступает по личным встречам команде Чехии. Четвертьфинальные матчи на чемпионатах мира проводятся с турнира 2000 года в Санкт-Петербурге. Ранее четыре лучшие команды сначала разыгрывали медали в специальном круговом турнире, затем на протяжении нескольких лет лучшие сборные после двух групповых этапов пробивались в стадию полуфинала. Шведы впервые не сумели выйти в четвертьфинал мирового первенства.
Турнир в Риге завершится 6 июня. Правительство Латвии на заседании 27 мая приняло решение с 1 июня допустить на матчи болельщиков, которые прошли вакцинацию от коронавируса или перенесли инфекцию.
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|Россия
|6
|4
|0
|1
|0
|0
|1
|22-10
|14
|2
|Швейцария
|6
|4
|0
|0
|0
|0
|2
|21-14
|12
|3
|Словакия
|6
|4
|0
|0
|0
|0
|2
|14-15
|12
|4
|Чехия
|6
|2
|1
|1
|0
|0
|2
|20-15
|10
|5
|Швеция
|7
|3
|0
|0
|1
|0
|3
|21-14
|10
|6
|Дания
|7
|2
|1
|0
|1
|0
|3
|13-15
|9
|7
|Великобритания
|6
|1
|0
|0
|0
|1
|4
|10-25
|4
|8
|Белоруссия
|6
|1
|0
|0
|0
|1
|4
|10-25
|4