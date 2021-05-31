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ЧМ по хоккею в Риге

Сборная России по хоккею досрочно вышла в плей-офф чемпионата мира

Подопечные Валерия Брагина в серии буллитов обыграли команду Швеции, скандинавы впервые не попали в четвертьфинал мирового первенства
Хоккеисты сборной России Наталия Федосенко/ТАСС
Описание
Хоккеисты сборной России
© Наталия Федосенко/ТАСС

РИГА, 31 мая. /ТАСС/. Российские хоккеисты в серии буллитов победили команду Швеции со счетом 3:2 и досрочно вышли в плей-офф чемпионата мира в Риге. Команды выступают в группе А.

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Основное время матча между сборными России и Швеции завершилось со счетом 2:2. В составе российской команды шайбы забросили Антон Слепышев (53-я минута) и Александр Барабанов (53). Между голами россиян прошло 12 секунд. У шведов отличились Йеспер Фрёден (9) и Виктор Олофссон (56). Решающий буллит реализовал Владимир Тарасенко.

Выступающие в Национальной хоккейной лиге Тарасенко ("Сент-Луис"), а также Дмитрий Орлов ("Вашингтон") дебютировали на текущем чемпионате мира. В состав сборной России вернулись Михаил Григоренко и Артем Зуб, пропустившие из-за повреждений предыдущие две и три встречи соответственно. Этот матч стал 24-м между командами на чемпионатах мира. Россияне одержали 15-ю победу, восемь раз сильнее были шведы, еще одна встреча завершилась вничью.

Подопечные Валерия Брагина, которому в понедельник исполнилось 65 лет, набрали 14 очков после шести встреч предварительного этапа. Команда лидирует в группе А, гарантировав себе место в плей-офф вместе со сборными Швейцарии (12 очков), Словакии (12) и Чехии (10). Во вторник россияне сыграют со сборной Белоруссии.

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Шведы провели заключительный, седьмой матч группового этапа и с 10 очками заняли пятое место. Скандинавская команда уступает по личным встречам команде Чехии. Четвертьфинальные матчи на чемпионатах мира проводятся с турнира 2000 года в Санкт-Петербурге. Ранее четыре лучшие команды сначала разыгрывали медали в специальном круговом турнире, затем на протяжении нескольких лет лучшие сборные после двух групповых этапов пробивались в стадию полуфинала. Шведы впервые не сумели выйти в четвертьфинал мирового первенства.

Турнир в Риге завершится 6 июня. Правительство Латвии на заседании 27 мая приняло решение с 1 июня допустить на матчи болельщиков, которые прошли вакцинацию от коронавируса или перенесли инфекцию.

Чемпионат мира по хоккею-2021 Группа А
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1Россия640100122-1014
2Швейцария640000221-1412
3Словакия640000214-1512
4Чехия621100220-1510
5Швеция730010321-1410
6Дания721010313-159
7Великобритания610001410-254
8Белоруссия610001410-254

 

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ЧМ по хоккею в Риге
ЧМ по хоккею в Риге
Слепышев: Орлов и Тарасенко сыграли важную роль в победе сборной России над шведами
Российские хоккеисты обыграли команду Швеции в матче предварительного этапа чемпионата мира по буллитам со счетом 3:2 и обеспечили себе выход в плей-офф
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