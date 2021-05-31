Орлов: у сборной России есть все для победы на чемпионате мира по хоккею

ТАСС, 31 мая. Сборная России по хоккею имеет все качества для победы на чемпионате мира по хоккею в Риге. Такое мнение журналистам высказал защитник российской сборной Дмитрий Орлов.

В понедельник сборная России со счетом 3:2 по буллитам победила команду Швеции в матче предварительного этапа и гарантировала себе участие в плей-офф. Защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Дмитрий Орлов провел свой дебютный матч на турнире и отметился голевой передачей.

"У нас хороший коллектив, поэтому я думаю, что у нас все есть для победы на чемпионате мира, просто нельзя терять концентрацию и надо продолжать находить уверенность, - отметил Орлов. - Да, последняя игра с белорусами, а потом сразу плей-офф, поэтому времени на раскачку нет, надо сразу показывать свой хоккей. В первом периоде было тяжело, где-то присутствовала одышка, но потом вошел в игру и чувствовал себя физически хорошо. Мы все профессионалы и умеем адаптироваться к игре и партнерам, когда ты разговариваешь - легче играть".

"В НХЛ и на чемпионате мира разный хоккей из-за площадки, а скорости все равно остаются. Все играют на высоких скоростях, все играют за свою сборную. Да, конечно, пытаешься адаптироваться, времени на раскачку нет, сразу старался войти в игру", - добавил защитник сборной России.

В заключительном матче предварительного этапа сборная России 1 июня сыграет с командой Белоруссии. Встреча начнется в 20:15 мск. Чемпионат мира завершится 6 июня.