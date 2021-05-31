Олимпийский чемпион в прыжках в воду Захаров не отобрался на Игры в Токио

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Стал известен состав российских прыгунов в воду на Игры в Токио, олимпийский чемпион 2012 года Илья Захаров в команду не отобрался. Об этом ТАСС сообщила главный тренер сборной России Светлана Моисеева.

Состав сборной был сформирован на основе выступлений спортсменов на чемпионате России.

Захаров возобновил карьеру после годичного перерыва. "Он немного опоздал с тем, чтобы начать тренироваться, еще полностью не вошел в форму, с доской работает не так, как хотелось бы. Для поездки на Олимпиаду ему нужно было побеждать", - пояснила Моисеева, отметив, что 30-летний спортсмен не намерен завершать карьеру и планирует выступить на чемпионате мира 2022 года.

В прыжках с вышки на Играх выступят Анна Конаныхина, Юлия Тимошинина, Виктор Минибаев и Александр Бондарь, на трехметровом трамплине - Никита Шлейхер и Евгений Кузнецов, Мария Полякова. Елизавета Кузина попадет в олимпийскую команду, если ей достанется вторая лицензия на трехметровом трамплине.

Олимпийские игры в Токио должны пройти с 23 июля по 8 августа.

Захарову 30 лет, помимо золота Игр в прыжках с трехметрового трамплина, он также одержал победу на чемпионате мира 2017 года в синхронных прыжках вместе с Евгением Кузнецовым. На его счету еще шесть серебряных и одна бронзовая награда чемпионатов мира.