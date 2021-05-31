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Российский боец UFC Хандожко рассказал, что перенес депрессию

Спортсмен 27 июня проведет первый бой с 2019 года

ТАСС, 31 мая. Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Сергей Хандожко находился в депрессии во время длительного перерыва без поединков. Об этом спортсмен рассказал ТАСС.

Хандожко не выступал с 2019 года из-за разрыва крестообразных связок колена. Ближайший бой россиянин проведет против Николаса Далби 27 июня.

"Я поставил на себе крест, не верил, что получится вернуться, - сказал Хандожко. - Это были очень тяжелые времена. Врач мне говорил, что у меня все симптомы жесткой клинической депрессии. Я купил лекарства, принял, а потом решил, что справлюсь сам".

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