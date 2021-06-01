Российские футболисты сыграют с поляками в рамках подготовки к чемпионату Европы

ВРОЦЛАВ, 1 июня. /ТАСС/. Сборная России по футболу проведет первый контрольный матч при подготовке к чемпионату Европы. Соперником россиян будет команда Польши - еще один участник турнира.

Встреча пройдет 1 июня во Вроцлаве и начнется в 21:45 мск. В тот же день тренерский штаб сборной России должен определиться со списком игроков, которые будут заявлены для участия в чемпионате Европы. К матчу с поляками готовились 29 игроков, трем футболистам места в окончательном составе не найдется. Однако главный тренер россиян Станислав Черчесов во время предматчевой пресс-конференции отметил, что до 12 июня в заявку еще можно будет вносить изменения в том случае, если у кого-то из игроков возникнут проблемы со здоровьем.

В матче с поляками российской команде не смогут помочь три игрока - защитники Марио Фернандес и Илья Самошников, а также полузащитник Денис Черышев. Сейчас они восстанавливаются после повреждений. Капитан сборной Артем Дзюба сможет сыграть в предстоящей встрече, хотя одну из последних тренировок перед вылетом во Вроцлав он был вынужден завершить раньше времени. "Он здоров, позавчера [Юрий] Жирков и [Алексей] Ионов раньше закончили тренировку. Мы смотрим на их состояние. Сегодня [Федор] Кудряшов с [Александром] Головиным раньше закончили. Дзюба, Кузяев и Караваев получили немного отдыха, они здоровы и готовятся к игре", - сообщил Черчесов.

Главная звезда сборной Польши Роберт Левандовский в стартовом составе не появится. Лучший бомбардир Европы, на счету которого 41 гол в 29 матчах чемпионата Германии, попросил главного тренера команды Паулу Соузу предоставить ему отдых. Форвард совсем недавно восстановился после небольшой травмы. Зато польской команде готовы помочь Гжегож Крыховяк и Мацей Рыбусь, выступающие за московский "Локомотив".

Матч сборных России и Польши смогут посетить болельщики - стадион во Вроцлаве вместимостью 42 тыс. человек в условиях продолжающейся пандемии коронавируса разрешено заполнить на четверть. Команды прежде встречались четыре раза, но только однажды в официальном матче - на чемпионате Европы 2012 года (1:1). В товарищеских встречах каждая команд победила по разу, еще одна встреча завершилась вничью. Черчесов ранее работал в Польше - в 2016 году он привел варшавскую "Легию" к победе в чемпионате и кубке страны. Встречу обслужит итальянская бригада арбитров во главе с Марко Гуида. В роли его ассистентов выступят Маттео Пассери и Алессандро Костанцо.

До чемпионата Европы российская команда проведет еще одну контрольную встречу - 5 мая в Москве подопечные Черчесова сыграют со сборной Болгарии. Выступление на Евро россияне начнут 12 июня в Санкт-Петербурге, первым соперником команды по групповому этапу будут бельгийцы.