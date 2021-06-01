Роман Ротенберг: российские хоккеисты извлекут много полезных уроков из игры со шведами

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Сборная России по хоккею извлечет много полезных уроков из встречи с командой Швеции и будет улучшать качество игры в следующих матчах чемпионата мира. Об этом ТАСС рассказал первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР), глава штаба национальной сборной Роман Ротенберг.

В понедельник сборная России со счетом 3:2 по буллитам переиграла команду Швеции и гарантировала себе участие в плей-офф чемпионата мира.

"Это была игра уровня плей-офф, хотел бы отметить самоотдачу и характер команды. Тренерский штаб в третьем периоде внес коррективы по ходу матча, и мы за счет этого смогли забить. После этого допустили череду ошибок и пропустили гол, будем работать над тем, как этого избежать в следующих матчах. Но сегодня надо отдать должное шведам, они очень здорово играли - пока для нас это был самый сильный соперник на турнире", - отметил Ротенберг.

"Для нас этот матч был важен в плане подготовки к плей-офф. Мы сможем извлечь много полезных уроков из этой игры, нам есть над чем работать. Самое важное впереди, все только начинается. Дальше сборная России будет только улучшать организацию и качество игры", - добавил первый вице-президент ФХР.

В заключительном матче предварительного этапа сборная России 1 июня сыграет с командой Белоруссии. Встреча начнется в 20:15 мск. Чемпионат мира в Риге завершится 6 июня.