Власти Бразилии заявили, что вопрос проведения в стране Кубка Америки еще не решен

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 1 июня. /ТАСС/. Вопрос о проведении в Бразилии континентально первенства по футболу Кубок Америки окончательно не решен. Об этом заявил в понедельник вечером глава гражданской канцелярии администрации президента Луис Эдуарду Рамус.

"Еще ничего не решено [окончательно], хочу отметить это предельно четко. Мы в середине пути. Но мы не станем бежать от предложения, если посчитаем возможным его удовлетворить", - заявил чиновник.

Рамус отметил, что о решении должно быть объявлено 1 июня. При этом бразильские власти настаивают на том, чтобы матчи проходили без зрителей, а количество членов каждой из национальных делегаций не превышало 65 человек, все они должны быть привиты от коронавируса.

В марте 2020 года Кубок Америки был перенесен из-за пандемии коронавируса на 2021 год. Турнир должен был пройти с 13 июня по 10 июля в Аргентине и Колумбии. В конце мая руководство Федерации футбола Колумбии обратилось к Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ) с просьбой о переносе соревнования на конец года, но КОНМЕБОЛ отказала в удовлетворении такого запроса, лишив страну права принимать первенство. Вечером в воскресенье было также объявлено о решении отменить проведение Кубка Америки в Аргентине. В понедельник пресс-служба конфедерации сообщила о том, что турнир пройдет в Бразилии.