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ЧМ по хоккею в Риге

Роман Ротенберг: присутствие зрителей даст импульс сборной России на чемпионате мира

Власти Латвии с 1 июня разрешили присутствие болельщиков на матчах турнира
Вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Присутствие зрителей на матчах чемпионата мира по хоккею в Риге даст дополнительный импульс сборной России. Такое мнение ТАСС высказал первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР), глава штаба национальной сборной Роман Ротенберг.

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Подарок тренеру.

Власти Латвии с 1 июня разрешили присутствие болельщиков на матчах турнира.

"Присутствие зрителей обязательно даст нам дополнительный импульс, - сказал Ротенберг. - Для нас эмоциональный фон - это одна из самых важных составляющих при игре. Мы очень рады, что на остальных играх зрители будут на трибунах".

Сборная России после шести матчей предварительного этапа занимает первое место в группе А, набрав 14 очков. Российская команда обеспечила себе место в плей-офф. В заключительной встрече группового турнира россияне 1 июня встретятся с белорусами.

Чемпионат мира в Риге завершится 6 июня.

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