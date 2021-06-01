Роман Ротенберг: присутствие зрителей даст импульс сборной России на чемпионате мира

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Присутствие зрителей на матчах чемпионата мира по хоккею в Риге даст дополнительный импульс сборной России. Такое мнение ТАСС высказал первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР), глава штаба национальной сборной Роман Ротенберг.

Власти Латвии с 1 июня разрешили присутствие болельщиков на матчах турнира.

"Присутствие зрителей обязательно даст нам дополнительный импульс, - сказал Ротенберг. - Для нас эмоциональный фон - это одна из самых важных составляющих при игре. Мы очень рады, что на остальных играх зрители будут на трибунах".

Сборная России после шести матчей предварительного этапа занимает первое место в группе А, набрав 14 очков. Российская команда обеспечила себе место в плей-офф. В заключительной встрече группового турнира россияне 1 июня встретятся с белорусами.

Чемпионат мира в Риге завершится 6 июня.