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Мировой футбол

"Барселона" объявила о переходе футболиста Эрика Гарсии

Сумма отступных за игрока "Манчестер Сити" по соглашению составит €400 млн
Эрик Гарсия (в центре) EPA-EFE/Miguel A. Lopes
Описание
Эрик Гарсия (в центре)
© EPA-EFE/Miguel A. Lopes

ТАСС, 1 июня. Испанский футбольный клуб "Барселона" подписал контракт с защитником английского "Манчестер Сити" Эриком Гарсией. Об этом сообщает пресс-служба "Барселоны".

Контракт 20-летнего испанского защитника с "Барселоной" рассчитан до конца сезона-2025/26, сумма отступных по соглашению составит €400 млн.

Гарсия - воспитанник "Барселоны", в 2017 году он перешел в "Манчестер Сити", за основную команду он провел 35 матчей в разных турнирах, отметившись одной результативной передачей. Гарсия является чемпионом Англии, обладателем суперкубка страны и победителем Кубка английской футбольной лиги. В составе сборной Испании он становился победителем юношеского и юниорского чемпионатов Европы (2017, 2019).

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