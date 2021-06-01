"Барселона" объявила о переходе футболиста Эрика Гарсии

ТАСС, 1 июня. Испанский футбольный клуб "Барселона" подписал контракт с защитником английского "Манчестер Сити" Эриком Гарсией. Об этом сообщает пресс-служба "Барселоны".

Контракт 20-летнего испанского защитника с "Барселоной" рассчитан до конца сезона-2025/26, сумма отступных по соглашению составит €400 млн.

Гарсия - воспитанник "Барселоны", в 2017 году он перешел в "Манчестер Сити", за основную команду он провел 35 матчей в разных турнирах, отметившись одной результативной передачей. Гарсия является чемпионом Англии, обладателем суперкубка страны и победителем Кубка английской футбольной лиги. В составе сборной Испании он становился победителем юношеского и юниорского чемпионатов Европы (2017, 2019).