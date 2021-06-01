Глава совета директоров "Уфы" Мурзагулов подал в отставку

ТАСС, 1 июня. Ростислав Мурзагулов написал заявление об отставки с поста председателя совета директоров футбольного клуба "Уфа". Об этом он написал в своем аккаунте в Instagram.

В понедельник Мурзагулов выложил в Instagram откровенную фотосессию с телеведущей Ульяной Тригубчак. Позже он заявил газете "Спорт-Экспресс", что допускает свой уход с занимаемой должности из-за фотосессии.

"На свободу с чистой совестью, власть и политика мне не подходят. Мои искренние поздравления всем, кто так долго ждал, ищу работу, - написал Мурзагулов. - Хотя нет, правильнее сказать - ищу новые мотивации для жизни. Командовать всеми - для меня не мотивация".

Мурзагулов занимал пост председателя совета директоров "Уфы" с августа 2020 года.

По итогам прошедшего сезона "Уфа" заняла 13-е место в турнирной таблице Тинькофф - Российской премьер-лиге, набрав 25 очков в 30 турах.