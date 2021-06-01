Олимпийский комитет России не ставит под сомнение целесообразность проведения Игр в Токио

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Олимпийский комитет России (ОКР) не ставит под сомнение необходимость и целесообразность проведения Игр в Токио. Об этом журналистам заявил президент ОКР Станислав Поздняков.

"Олимпийский комитет России не ставит под сомнение целесообразность проведения Игр, он также не ставит под сомнение необходимость их проведения, - сказал Поздняков. - Эти Олимпийские игры пройдут с соблюдением беспрецедентных условий безопасности: все спортсмены и участники Олимпиады будут находиться в условиях "пузыря", который на многих соревнованиях был апробирован. Контакта с местным населением практически не предполагается, за исключением волонтеров, которые также будут находиться в условиях "пузыря". Решение оргкомитета и Международного олимпийского комитета [о проведении Игр] с нашей точки зрения является правильным, верным, логичным и ответственным, с точки зрения безопасности".

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года.

20 марта организаторы окончательно решили проводить Игры без иностранных болельщиков. Решение по поводу допуска японских зрителей должно быть принято в июне в зависимости от ситуации с распространением коронавируса в стране.