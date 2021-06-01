СМИ: Румменигге досрочно покинет пост председателя правления "Баварии"

ТАСС, 1 июня. Председатель правления германского футбольного клуба "Бавария" Карл-Хайнц Румменигге покинет должность до 30 июня. Об этом сообщает газета Bild.

Действующий контракт Румменигге с клубом рассчитан до 31 декабря 2021 года. В апреле Румменигге возглавил Ассоциацию европейских клубов (ECA).

По информации газеты, с 1 июля пост председателя правления "Баварии" займет бывший вратарь команды Оливер Кан, который является членом совета директоров клуба.

Румменигге занимает пост председателя правления "Баварии" с 2002 года. По итогам прошедшего сезона мюнхенский клуб в 31-й раз стал чемпионом Германии.