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Футбол в Германии

СМИ: Румменигге досрочно покинет пост председателя правления "Баварии"

с 1 июля пост председателя правления клуба займет бывший вратарь команды Оливер Кан

ТАСС, 1 июня. Председатель правления германского футбольного клуба "Бавария" Карл-Хайнц Румменигге покинет должность до 30 июня. Об этом сообщает газета Bild.

Действующий контракт Румменигге с клубом рассчитан до 31 декабря 2021 года. В апреле Румменигге возглавил Ассоциацию европейских клубов (ECA).

По информации газеты, с 1 июля пост председателя правления "Баварии" займет бывший вратарь команды Оливер Кан, который является членом совета директоров клуба.

Румменигге занимает пост председателя правления "Баварии" с 2002 года. По итогам прошедшего сезона мюнхенский клуб в 31-й раз стал чемпионом Германии.

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