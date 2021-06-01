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Бокс

Призовой фонд командного Кубка России по боксу среди мужчин составит 20 млн рублей

В каждой команде будет по 20 спортсменов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 июня. /ТАСС/. Призовой фонд командного Кубка России по боксу среди мужчин в Екатеринбурге составит 20 млн рублей, из которых 10 млн получит команда-победитель. Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

"Екатеринбург впервые примет командный Кубок России по боксу среди мужчин. Сильнейшие боксеры из восьми федеральных округов, а также двух городов федерального значения, поборются в столице Урала за кубок страны и за призовой фонд в 20 млн рублей, - говорится в сообщении. - Призовой фонд соревнований распределится следующим образом: 10 млн рублей получит команда, занявшая первое место, 7 млн рублей - второе место и 3 млн рублей - третье место".

В каждой команде будет по 20 спортсменов - по два боксера в каждой из 10 весовых категорий.

Соревнования пройдут в культурно-развлекательном комплексе "Уралец" с 14 по 19 июня. В них примут участие сильнейшие боксеры страны в возрасте от 19 до 40 лет.

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