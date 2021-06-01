СМИ: в Дании отказались пускать российских болельщиков на матч Евро-2020

ТАСС, 1 июня. Власти Дании отказались пускать болельщиков сборной России на матч группового этапа чемпионата Европы по футболу, который пройдет в Копенгагене. Об этом сообщает газета "Спорт-Экспресс".

Встреча между сборными Дании и России пройдет 21 июня в Копенгагене. Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев отправил письмо исполнительному директору Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мартину Каллену, в котором отметил обеспокоенность принятым решением.

"Российский футбольный союз крайне обеспокоен ситуацией вокруг невозможности допуска на игру группового этапа Евро-2020 в Дании болельщиков сборной России, который купили билеты, - говорится в письме. - Просим вас оперативно изучить возможность допуска болельщиков на матч и предложить механизм решения проблемы".

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля.