Капитан сборной США пропустит оставшиеся матчи чемпионата мира по хоккею из-за травмы

ТАСС, 1 июня. Нападающий и капитан сборной США Джастин Абделькадер не сыграет в оставшихся матчах чемпионата мира по хоккею из-за травмы, полученной в матче с командой Германии. Об этом сообщает пресс-служба сборной США.

Встреча сборных США и Германии прошла 31 мая и завершилась со счетом 2:0 в пользу американской команды. Сообщается, что Абделькадер останется в Латвии, чтобы поддержать сборную США. На чемпионате мира в Риге он принял участие в шести матчах, в которых отметился одной результативной передачей. Новым капитаном сборной назначен нападающий Брайан Бойл.

Абделькадеру 34 года, он выступает за клуб Швейцарской национальной лиги "Цуг". Ранее он играл в Национальной хоккейной лиге за "Детройт", проведя за команду 803 матча, набрав в них 265 (112 шайб + 153 результативные передачи) очков. В 2008 году "Детройт" с Абделькадером в составе завоевал Кубок Стэнли.

Чемпионат мира по хоккею 2021 года завершится 6 июня. Сборная США играет в группе B и за тур до конца группового этапа занимает второе место. 1 июня американцы сыграют против сборной Италии.