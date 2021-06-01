В Сириусе построят базу для 40 летних видов спорта и гребной канал

СИРИУС /Федеральная территория/, 1 июня. /ТАСС/. Круглогодичная спортивная база для 40 летних видов спорта появится на федеральной территории Сириус, также планируется строительство гребного канала. Об этом после совещания в рамках пресс-тура на новый корпус "Спорт" сообщил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

"Олимпийское наследие развивается здесь, в Сириусе, уже подошли к тому, что гребной канал может появиться в спортивном кластере Сириуса - это будет уникальное, наверное, единственное в мире такое место, где есть возможность для круглогодичного занятия буквально всеми олимпийскими видами спорта", - сказал он.

База объединит 40 летних видов спорта, в числе которых легкая атлетика, велоспорт, триатлон, гребные и парусные виды спорта, футбол. Она войдет в структуру спортивного кластера, создаваемого на федеральной территории Сириус.

Комплекс будет использоваться для занятий и тренировок спортсменов сборных страны, а также всех возрастов и квалификаций из регионов.

Помимо этого, планируется строительство центра гребных видов спорта с каналом 1 200 м с трассой для гребного слалома 250-350 метров. Здесь же появится уличный бассейн для плавания и триатлона, велотрек, центр парусного спорта и футбольные поля с различными размерами и типами покрытия.