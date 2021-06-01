Сборная Швейцарии обыграла команду Великобритании на чемпионате мира по хоккею

РИГА, 1 июня. /ТАСС/. Сборная Швейцарии по хоккею победила команду Великобритании со счетом 6:3 в заключительном матче предварительного этапа чемпионата мира, который проходит в Риге. Команды выступают в группе A.
В составе победителей отличились Грегори Хофманн (11-я минута), Ромен Леффель (17), Сантери Алатало (31), Кристоф Берчи (31, 37) и Нико Хишир (38). У британцев дубль на счету Лайама Кёрка (12, 26), еще одну шайбу забросил Брендан Коннолли (54).
После семи туров швейцарцы возглавляют таблицу группы A, набрав 15 очков. Сборная Великобритании с четырьмя очками идет на седьмой строчке. Позднее во вторник в группе A свои игры проведут словаки, которые встретятся с командой Чехии, а сборная России сыграет против белорусов.
Турнир в Риге завершится 6 июня. Правительство Латвии на заседании 27 мая приняло решение с 1 июня допустить на матчи болельщиков, которые прошли вакцинацию от коронавируса или перенесли инфекцию.
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|Швейцария
|7
|5
|0
|0
|0
|0
|2
|27-17
|15
|2
|Россия
|6
|4
|0
|1
|0
|0
|1
|22-10
|14
|3
|Словакия
|6
|4
|0
|0
|0
|0
|2
|14-15
|12
|4
|Чехия
|6
|2
|1
|1
|0
|0
|2
|20-15
|10
|5
|Швеция
|7
|3
|0
|0
|1
|0
|3
|21-14
|10
|6
|Дания
|7
|2
|1
|0
|1
|0
|3
|13-15
|9
|7
|Великобритания
|7
|1
|0
|0
|0
|1
|5
|13-31
|4
|8
|Белоруссия
|6
|1
|0
|0
|0
|1
|4
|10-25
|4