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ЧМ по хоккею в Риге

Сборная Швейцарии обыграла команду Великобритании на чемпионате мира по хоккею

Швейцарские хоккеисты возглавляют группу A, набрав в семи матчах 15 очков
Хоккеисты сборной Швейцарии EPA-EFE/SALVATORE DI NOLFI
Описание
Хоккеисты сборной Швейцарии
© EPA-EFE/SALVATORE DI NOLFI

РИГА, 1 июня. /ТАСС/. Сборная Швейцарии по хоккею победила команду Великобритании со счетом 6:3 в заключительном матче предварительного этапа чемпионата мира, который проходит в Риге. Команды выступают в группе A.

В составе победителей отличились Грегори Хофманн (11-я минута), Ромен Леффель (17), Сантери Алатало (31), Кристоф Берчи (31, 37) и Нико Хишир (38). У британцев дубль на счету Лайама Кёрка (12, 26), еще одну шайбу забросил Брендан Коннолли (54).

После семи туров швейцарцы возглавляют таблицу группы A, набрав 15 очков. Сборная Великобритании с четырьмя очками идет на седьмой строчке. Позднее во вторник в группе A свои игры проведут словаки, которые встретятся с командой Чехии, а сборная России сыграет против белорусов.

Турнир в Риге завершится 6 июня. Правительство Латвии на заседании 27 мая приняло решение с 1 июня допустить на матчи болельщиков, которые прошли вакцинацию от коронавируса или перенесли инфекцию.

Чемпионат мира по хоккею-2021 Группа А
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1Швейцария750000227-1715
2Россия640100122-1014
3Словакия640000214-1512
4Чехия621100220-1510
5Швеция730010321-1410
6Дания721010313-159
7Великобритания710001513-314
8Белоруссия610001410-254

 

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