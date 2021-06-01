Сборная Швейцарии обыграла команду Великобритании на чемпионате мира по хоккею

РИГА, 1 июня. /ТАСС/. Сборная Швейцарии по хоккею победила команду Великобритании со счетом 6:3 в заключительном матче предварительного этапа чемпионата мира, который проходит в Риге. Команды выступают в группе A.

В составе победителей отличились Грегори Хофманн (11-я минута), Ромен Леффель (17), Сантери Алатало (31), Кристоф Берчи (31, 37) и Нико Хишир (38). У британцев дубль на счету Лайама Кёрка (12, 26), еще одну шайбу забросил Брендан Коннолли (54).

После семи туров швейцарцы возглавляют таблицу группы A, набрав 15 очков. Сборная Великобритании с четырьмя очками идет на седьмой строчке. Позднее во вторник в группе A свои игры проведут словаки, которые встретятся с командой Чехии, а сборная России сыграет против белорусов.

Турнир в Риге завершится 6 июня. Правительство Латвии на заседании 27 мая приняло решение с 1 июня допустить на матчи болельщиков, которые прошли вакцинацию от коронавируса или перенесли инфекцию.