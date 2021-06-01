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Биатлон

Международный союз биатлонистов одобрил переход Ушкиной и Шамаева в сборную Румынии

В прошлом году IBU ужесточил правила смены спортивного гражданства
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Международный союз биатлонистов (IBU) утвердил переход россиян Натальи Ушкиной и Дмитрия Шамаева в сборную Румынии. Об этом ТАСС сообщили в IBU.

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24-летняя Ушкина и 25-летний Шамаев уже получили гражданство Румынии, для выступления за новую сборную им необходимо было получить разрешение от IBU.

"Переход Ушкиной и Шамаева согласован", - сообщили в международной федерации.

В прошлом году IBU ужесточил правила смены спортивного гражданства, для выступления за новую сборную атлеты должны предоставить убедительные свидетельства своей близости к новой стране.

Ушкина в апреле завоевала три медали на чемпионате России, в том числе золото в гонке преследования. В юношеском возрасте биатлонисты привлекались в сборную, на взрослом уровне за главную команду страны они не выступали.

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