Сборная Казахстана потеряла шансы на выход в плей-офф чемпионата мира по хоккею

РИГА, 1 июня. /ТАСС/. Сборная Казахстана по хоккею потеряла шансы на выход в плей-офф чемпионата мира после матча команд Финляндии и Канады.
Во вторник сборная Финляндии обыграла хоккеистов из Канады в серии буллитов со счетом 3:2. Канадцы набрали 10 очков в семи матчах и занимают третье место, опережая команду Казахстана, которая уже провела все матчи предварительного этапа турнира, по дополнительным показателям, в связи с чем казахстанские хоккеисты потеряли шансы на выход в плей-офф. Позднее во вторник свой матч проведут команды Германии и Латвии, в активе которых по девять очков после шести встреч.
Сборная Канады может выйти в плей-офф лишь с четвертого места, если матч сборных Германии и Латвии завершится победой одной из команд в основное время. В случае ничейного результата в основное время во встрече между командами Германии и Латвии канадцы впервые с 1998 года не выйдут в плей-офф.
На чемпионате мира в Латвии казахстанские хоккеисты впервые в истории одержали четыре победы на групповом этапе в элитном дивизионе чемпионата мира. В 2004 году сборная Казахстана выиграла два матча в дополнительном раунде за право сохранения прописки в сильнейшем дивизионе.
Чемпионат мира в Риге завершится 6 июня. Правительство Латвии на заседании 27 мая приняло решение с 1 июня допустить на матчи болельщиков, которые прошли вакцинацию от коронавируса или перенесли инфекцию.
|№;
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|Финляндия
|7
|4
|1
|1
|1
|0
|0
|19-10
|17
|2
|США
|6
|5
|0
|0
|0
|0
|1
|17-6
|15
|3
|Канада
|7
|3
|0
|0
|1
|0
|3
|19-18
|10
|4
|Казахстан
|7
|2
|0
|2
|0
|0
|3
|22-18
|10
|5
|Германия
|6
|3
|0
|0
|0
|0
|3
|20-13
|9
|6
|Латвия
|6
|2
|0
|0
|2
|1
|1
|14-14
|9
|7
|Норвегия
|7
|2
|0
|1
|0
|0
|4
|17-21
|8
|8
|Италия
|6
|0
|0
|0
|0
|0
|6
|9-37
|0