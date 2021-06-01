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ЧМ по хоккею в Риге

Сборная Казахстана потеряла шансы на выход в плей-офф чемпионата мира по хоккею

Казахстанские хоккеисты лишились возможности выйти в четвертьфинал после победы сборной Финляндии над командой Канады в серии буллитов
© Наталия Федосенко/ТАСС

РИГА, 1 июня. /ТАСС/. Сборная Казахстана по хоккею потеряла шансы на выход в плей-офф чемпионата мира после матча команд Финляндии и Канады.

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Во вторник сборная Финляндии обыграла хоккеистов из Канады в серии буллитов со счетом 3:2. Канадцы набрали 10 очков в семи матчах и занимают третье место, опережая команду Казахстана, которая уже провела все матчи предварительного этапа турнира, по дополнительным показателям, в связи с чем казахстанские хоккеисты потеряли шансы на выход в плей-офф. Позднее во вторник свой матч проведут команды Германии и Латвии, в активе которых по девять очков после шести встреч.

Сборная Канады может выйти в плей-офф лишь с четвертого места, если матч сборных Германии и Латвии завершится победой одной из команд в основное время. В случае ничейного результата в основное время во встрече между командами Германии и Латвии канадцы впервые с 1998 года не выйдут в плей-офф.

На чемпионате мира в Латвии казахстанские хоккеисты впервые в истории одержали четыре победы на групповом этапе в элитном дивизионе чемпионата мира. В 2004 году сборная Казахстана выиграла два матча в дополнительном раунде за право сохранения прописки в сильнейшем дивизионе.

Чемпионат мира в Риге завершится 6 июня. Правительство Латвии на заседании 27 мая приняло решение с 1 июня допустить на матчи болельщиков, которые прошли вакцинацию от коронавируса или перенесли инфекцию.

Чемпионат мира по хоккею-2021 Группа B
№;КомандаИВВОВБПБПОПШО
1Финляндия741110019-1017
2США650000117-615
3Канада730010319-1810
4Казахстан720200322-1810
5Германия630000320-139
6Латвия620021114-149
7Норвегия720100417-218
8Италия60000069-370

 

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