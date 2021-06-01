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ЧМ по хоккею в Риге

Правительство Латвии может отменить карантин для болельщиков, приехавших на чемпионат мира

Ранее власти Латвии приняли решение с 1 июня допустить болельщиков на матчи мирового первенства

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Правительство Латвии во вторник примет решение относительно того, нужно ли будет болельщикам, приехавшим на чемпионат мира по хоккею в Ригу, проходить обязательную самоизоляцию. Об этом ТАСС сообщил генеральный секретарь Латвийской федерации хоккея Виестурс Козиолс.

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Ранее появилась информация о том, что иностранные болельщики не смогут посетить чемпионат мира, в связи с тем, что они не успеют выполнить все необходимые для этого требования, которые включают в себя обязательный карантин после прибытия в страну.

"Это не совсем так. На чемпионат мира по хоккею смогут попасть те люди, которые смогут показать, что у них есть так называемый "зеленый сертификат" - то есть те, кто смогут доказать, что они либо получили вакцину, которую утвердил Европейский союз, либо уже переболели коронавирусом", - сказал Козиолс.

"Сегодня проходит заседание правительства, на котором будут решать, нужна ли будет самоизоляция [для болельщиков, прибывающих на чемпионат мира]", - добавил собеседник ТАСС.

Власти Латвии с 1 июня разрешили присутствие болельщиков на матчах мирового первенства. Чемпионат мира завершится 6 июня.

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ЧМ по хоккею в Риге
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