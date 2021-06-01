Агент Гогуа сообщил, что футболист планирует остаться в ЦСКА после сборов

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Защитник московского футбольного клуба ЦСКА Седрик Гогуа, который провел прошедший сезон в волгоградском "Роторе" на правах аренды, намерен остаться в столичной команде после летних сборов. Об этом ТАСС сообщил агент игрока Дмитрий Селюк.

В прошедшем сезоне Гогуа сыграл за "Ротор" 22 матча в Тинькофф - Российской премьер-лиге (РПЛ). ЦСКА 16 июня отправится на первый сбор в Австрию. По данным портала Transfermarkt, соглашение футболиста из Кот-д'Ивуара с ЦСКА действует до июня 2023 года.

"Гогуа едет на сборы с ЦСКА, после этого будет все решаться: Олич, по всей видимости, всех посмотрит на сборах, - сказал Селюк. - У Гогуа контракт с ЦСКА, он едет на сборы, планирует остаться в клубе. Он переходил для того, чтобы играть за ЦСКА".

Гогуа 26 лет, он перешел в ЦСКА из "Тамбова" в августе 2019 года. В составе армейского клуба он провел пять матчей, в которых забил один мяч.