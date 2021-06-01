Соревнования по 12 видам спорта пройдут в рамках ПМЭФ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 июня. /ТАСС/. Спортивно-зрелищная программа Санкт-Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) включает соревнования по 12 видам спорта. Об этом сообщил в интервью ТАСС губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

"Организаторами предусмотрен целый ряд соревнований по 12 видам спорта: гольфу, дзюдо, теннису, сквошу, хоккею и многим другим. Впервые в спортивно-зрелищную программу ПМЭФ включен "Вечер профессионального бокса". 4 июня на "Сибур Арене" планируется статусный турнир с участием титулованных боксеров. Четверо из них представляют Санкт-Петербург", - сказал он.

Беглов пообещал, что ярким зрелищем для жителей и гостей Петербурга 5 и 6 июня станет парусный фестиваль "Паруса Кронштадта" в акватории у острова Котлин. По замыслу организаторов, он соединит деловую и спортивную программу форума, отразит прошлое и будущее Кронштадта. "Отечественный парусный спорт зародился в нашем городе. Сегодня Кронштадт стремительно развивается. Реализуемый нами проект "Остров Фортов" - один из главных разделов нашей экспозиции на ПМЭФ-2021", - отметил Беглов.

Он уточнил, что на спортивных событиях в рамках форума действуют те же ограничения, что и на мероприятиях деловой и культурной программ - требуются индивидуальные средства защиты, дезинфекция, социальная дистанция.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.