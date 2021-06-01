Чернышенко: объединение в Сириусе всех спортобъектов в кластер сделает его круглогодичным

СИРИУС /Федеральная территория/, 1 июня. /ТАСС/. Объединение всех спортивных объектов олимпийского наследия горного кластера Сочи в единый спортивный кластер на федеральной территории Сириус позволит сделать его круглогодичным и обеспечит возможность для занятия на одной территории большим количеством спортивных дисциплин. Об этом заявил журналистам во вторник заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

Ранее сообщалось, что олимпийские объекты - санно-бобслейную трассу и комплекс трамплинов "Русские горки", расположенные в горах Сочи, - передадут в срок до 1 августа 2022 года в управление фонду "Талант и успех" для их вхождения в спортивный кластер Сириуса.

"Считаю, что на [Федеральной] территории Сириус должны быть сосредоточены все существующие объекты спортивной инфраструктуры и дополнены новыми объектами - такие предложения сегодня прозвучали для того, чтобы этот спортивный кластер работал круглогодично по как можно большему количеству спортивных дисциплин", - сказал Чернышенко.

Помощник президента России Игорь Левитин сообщил, что сейчас обсуждается вопрос возрождения проводимых во времена СССР Спартакиад, по его мнению, это стало бы одним из важных механизмов подготовки российских спортсменов к участию в международных соревнованиях.

"В СССР были Спартакиады народов СССР - это было общероссийское соревнование: зимние виды спорта и летние. У нас сегодня, к сожалению, таких нет, потому что есть планы международных федераций, где спортсмены задействованы, но есть ребята, которые не могут попасть на международные соревнования в силу рейтинга. А мы хотим, чтобы Спартакиада была для тех ребят, которые в будущем будут выступать на международных соревнованиях", - сказал Левитин.