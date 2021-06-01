Олимпийский комитет России получил тредбан, в июле тренажер будет доступен лыжникам

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Олимпийский комитет России (ОКР) получил в свое распоряжение ранее купленный лыжный тренажер тредбан, с июля на нем смогут готовиться к олимпийскому сезону лыжники и биатлонисты. Об этом ТАСС сообщил заместитель председателя научно-экспертного совета ОКР Александр Грушин.

Тредбан предназначен для отработки техники лыжного хода с использованием лыжероллеров - классических или коньковых. По ходу минувшего сезона лидер сборной России по лыжным гонкам Александр Большунов отмечал, что хотел бы приобрести для себя это устройство, которым активно пользуются его соперники из Норвегии.

"Тредбан привезли в ОКР. Думаю, что уже в июле его можно будет использовать. Сейчас делаем помещение для него", - сказал Грушин.

Тредбан, который установят в Инновационном центре ОКР, также могут использовать для своих тренировок лыжные двоеборцы. По словам Большунова, стоимость тредбана составляет около €120 тыс.