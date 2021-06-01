{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
КХЛ

Вратарь сборной Швеции Рейдеборн подписал контракт с клубом КХЛ ЦСКА

Два предыдущих сезона 29-летний голкипер провел в казанском "Ак Барсе"
Адам Рейдеборн и Владимир Тарасенко Наталия Федосенко/ТАСС
Описание
Адам Рейдеборн и Владимир Тарасенко
© Наталия Федосенко/ТАСС

ТАСС, 1 июня. Шведский голкипер Адам Рейдеборн перешел в московский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) ЦСКА. Об этом сообщает пресс-служба армейцев.

Сообщается, что 29-летний спортсмен перешел в клуб на правах неограниченно свободного агента. Соглашение рассчитано на два года.

Рейдеборн провел два предыдущих сезона в казанском "Ак Барсе", в составе которого провел 70 матчей, одержав 39 побед и отражая в среднем 92,3% бросков. Рейдеборн на проходящем в Латвии чемпионате мира провел в стартовом составе шведской команды пять матчей, в том числе он защищал ворота сборной в игре против команды России, в которой российские хоккеисты одержали победу в серии буллитов (3:2).

Теги
КХЛ
Roland Garros
Александрова обыграла Винус Уильямс в первом круге Roland Garros
Россиянка победила 40-летнюю американку со счетом 6:3, 6:1
Читать полностью