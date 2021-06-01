Ассоциация зимних видов предложила провести Спартакиаду, которая может пройти в Сириусе

СИРИУС /Федеральная территория/, 1 июня. /ТАСС/. Ассоциация зимних олимпийских видов спорта России обратилась к президенту РФ Владимиру Путину с предложением провести зимнюю всероссийскую Спартакиаду, принять ее может спортивный кластер на федеральной территории Сириус. Об этом говорится на сайте правительства России.

Ранее во вторник помощник президента России Игорь Левитин заявлял о необходимости возрождения в России проводимых во времена СССР Спартакиад. По его мнению, это стало бы одним из важных механизмов подготовки российских спортсменов к участию в международных соревнованиях.

"Мы уже прорабатываем конкретные предложения по работе спортивного кластера Сириуса. Ассоциация зимних олимпийских видов спорта, "Норильский никель" и "Газпром" обратились к президенту Владимиру Путину с идеей проводить зимнюю Спартакиаду. Мне кажется, это хорошая инициатива, будем готовить ее регламент вместе с Министерством спорта РФ", - приводится в сообщении на сайте правительства комментарий Левитина.

Ранее сообщалось, что олимпийские объекты - санно-бобслейную трассу и комплекс трамплинов "Русские горки", расположенные в горах Сочи, - передадут в срок до 1 августа 2022 года в управление фонду "Талант и успех" для их вхождения в спортивный кластер Сириуса. Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко заявлял, что объединение всех спортивных объектов олимпийского наследия горного кластера Сочи в единый спортивный кластер на федеральной территории Сириус позволит сделать его круглогодичным и обеспечит возможность для занятия на одной территории большим количеством спортивных дисциплин.