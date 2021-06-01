Стали известны соперники сборной России на чемпионате мира по мини-футболу

ТАСС, 1 июня. Сборная России на групповом этапе чемпионата мира по мини-футболу сыграет с командами Гватемалы, Египта и Узбекистана. Жеребьевка группового этапа прошла в Цюрихе.
Introducing... the draw for the #FutsalWC— FIFA.com (@FIFAcom) June 1, 2021
Which group will thrill fans most in Lithuania? pic.twitter.com/2ImqhkitVY
Чемпионат мира по мини-футболу проводится с 1989 года, турнир проходит раз в четыре года. Сборная России в 2016 году стала серебряным призером первенства, в 1996 году российские футболисты завоевали бронзовые награды турнира.
Чемпионат мира пройдет в Литве с 12 сентября по 3 октября 2021 года.
17 декабря 2020 года Спортивный арбитражный суд (CAS) частично поддержал иск Всемирного антидопингового агентства (WADA) к Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА) и лишил его статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу. В результате этого решения Россия до середины декабря 2022 года лишилась права претендовать на проведение Олимпийских и Паралимпийских игр, чемпионатов мира, национальным сборным на этих турнирах запрещено использовать символику и гимн страны, государственным служащим - занимать посты в общероссийских и международных федерациях. Решение распространяется на все олимпийские и неолимпийские организации, которые являются подписантами кодекса WADA.
Российская команда выступит на турнире под названием RFU (Russian Football Union).